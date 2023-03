UFFICIALE – Luca Campani è il nuovo centro della Stella Azzurra Roma

La Stella Azzurra Basketball Academy comunica che Luca Campani è un nuovo giocatore del team nerostellato.

Centro nato a Montecchio Emilia, alto 2 metri e 8 centimetri, Luca ha accumulato tanta esperienza sui parquet di tutta Italia: dopo le presenze nelle diverse nazionali giovanili, per lui l’esordio 18enne in Serie A2 a Reggio Emilia e, dopo il passaggio a Forlì, l’approdo nella massima serie passando per Montegranaro, Cremona, Varese, Capo d’Orlando e Avellino. Quindi nel 2019 il ritorno per due stagioni in A2 a Torino, con una finale promozione nel mezzo, prima di un nuovo passaggio in Serie A a Trieste e l’ultima esperienza a Ferrara, con l’arrivo ora nella Città Eterna.

Luca è felice del suo arrivo nella Capitale: “Sono felice di avere l’opportunità di tornare subito in campo, in un contesto come quello della Stella Azzurra Roma: arrivo nella Capitale con tanti stimoli per far bene, coach Luca Bechi mi ha convinto subito e sono determinato nel voler dare il mio contributo, condividendo il campo con un gruppo del quale ho sentito un gran bene.”

Riguardo al nuovo arrivato, il Direttore Generale Julio Trovato: “Ringrazio innanzitutto la società per lo sforzo compiuto nel completare in brevissimo tempo un’operazione di peso. Con Luca, il cui curriculum parla per sè, aggiungiamo sotto canestro una pedina valida, aumentando il nostro tonnellaggio e il bagaglio di esperienza del roster; ampliano così le soluzioni a nostra disposizione per questo rush finale del Girone Verde e per il prosieguo del campionato”.

