UFFICIALE – Luca Vincini prolunga con la JuVi Cremona per due anni

Il giovane talento piemontese ha disputato un’ottima stagione con i colori oroamaranto, collezionando una media di 4.4 punti e 3.9 rimbalzi per gara. Per questo motivo la società ha fortemente voluto riconfermarlo per altre due annate sportive.

Nato a Torino il 10 agosto 2003, Luca è una ala/centro di 203 cm per 95 kg. Cresciuto nelle giovanili del CUS Torino, si è trasferito a Biella dove ha disputato due stagioni (2020-2022) ed esordito in Serie A2. Nel 2022 ha partecipato con la nazionale azzurra Under 20 ai campionati Europei di categoria, conclusi al nono posto finale. La scorsa estate il passaggio alla Ju-Vi Ferraroni Cremona. In questi giorni, Luca è in ritiro con gli azzurrini della Nazionale Under 20 di coach Alessandro Magro per preparare la partecipazione al 21° Torneo Internazionale “Memorial Vigilio De Silvestro – Trofeo Bepi Meneghin” del 23, 24 e 25 giugno e degli Europei in programma ad Heraklion (Grecia) dall’8 al 16 luglio.

La soddisfazione di Luca Vincini: “Sono molto contento di continuare il mio percorso alla Ju-Vi Ferraroni. Sono molto grato della fiducia che la società ha riposto nei miei confronti e non vedo l’ora di ricominciare la stagione”.

Ufficio stampa JuVi Ferraroni Cremona