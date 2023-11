Aggiungiamo al nostro roster la guardia statunitense classe 1994, nella prima parte di stagione in forza alla Sella Cento (Serie A2, girone rosso). 13,7 punti di media in dieci gare giocate a Cento, con 25 minuti abbondanti di utilizzo, per il giocatore del Wisconsin. Ha anche vinto l’MVP come miglior straniero di tutta l’A2 nella stagione 21-22 quando vestiva la canotta di San Severo.

UFF.STAMPA LUISS BASKET