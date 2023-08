UFFICIALE – Luiss Roma conferma il play Domenico D’argenzio

Luiss Basket Roma è felice di comunicare la riconferma del giocatore Domenico D’Argenzio.

Per il folletto casertano si tratterà della quinta stagione con i nostri colori. Dopo il terribile infortunio all’inizio dello scorso campionato, il classe 2001 è rientrato appena in tempo per i playoff e si è dimostrato un fattore aggiunto per la vittoria finale del campionato. Ora dovrà cimentarsi con una categoria superiore ma siamo certi che saprà entusiasmare il pubblico con le sue sgasate a tutto campo.

Ufficio Stampa Luiss Roma