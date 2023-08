By

Luiss Basket Roma comunica la conferma per la stagione 23/24 del giocatore Riccardo Murri.

Per Murri si tratta della quarta stagione consecutiva con la canotta della Luiss, nella scorsa annata il giocatore classe 2000 è stato in campo per 23 minuti a partita, e tra regular season e playoff ha segnato 8 punti di media con il 35% da tre e 2 assist a gara.

