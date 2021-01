UFFICIALE – Mantova esonera Di Paolantonio e annuncia Di Carlo

La Pallacanestro Mantovana comunica con rammarico che l’Head Coach Emanuele Di Paolantonio non è più alla guida della prima squadra.

Ad Emanuele va il ringraziamento da parte di tutta la Società per l’impegno e la professionalità dimostrata, soprattutto in una annata resa ancora più complessa dall’emergenza sanitaria.

La Pallacanestro Mantovana comunica che Gennaro Di Carlo è il nuovo Coach della prima squadra fino al termine della stagione 2020/21.

Nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 29/08/1973, già oggi pomeriggio sosterrà il primo allenamento con la squadra.

Inizia la propria carriera da allenatore nelle giovanili della Juve Caserta dove resta dal 1990 al 2002. Dal 2002 al 2006 è a Maddaloni dove porta la squadra in Divisione Nazionale B. Nel 2007 l’arrivo a Montegranaro dove è il Vice di Finelli in Serie A per due stagioni. Si susseguono poi le esperienze, sempre come Vice Allenatore alla Virtus Roma, Scafati e Sant’Antimo; proprio nella squadra napoletana trova spazio come Head Coach dal 2011 al 2012. Dopo l’esperienza a Scafati viene scelto da Treviso, in Serie B, e dal 2014 iniziano i suoi quattro anni all’Orlandina Capo d’Orlando in Serie A. Parte come Vice Allenatore ma dal dicembre 2015, dopo l’esonero di Griccioli, viene promosso Head Coach. La stagione 2016/17 conquista la clamorosa qualificazione per i playoff scudetto e contemporanea qualificazione alla Champions League. Nel campionato successivo paga il peso del doppio impegno in Serie A e in Europa e viene esonerato in aprile. Riparte dalla A2 dove nella stagione 18/19 è alla Bakery Piacenza e in quella successiva alla Poderosa Montegranaro.

Uff.Stampa Stings Mantova