UFFICIALE – Matteo Ferrara è un nuovo giocatore della Stella Azzurra

By

La Stella Azzurra Basketball Academy comunica che Matteo Ferrara sarà un nuovo giocatore della Serie A2 per la stagione 2022/2023.

Ferrara, nato a Padova il 16 dicembre 1997, è un ala di 2 metri per 98 kg che, nelle ultime 5 stagioni, ha militato nei Mantova Stings toccando la quota record per la società lombarda di 140 presenze.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto contento di essere a Roma, ho parlato diverse volte con coach Bechi che mi ha trasmesso ottime sensazioni. La Stella Azzurra è un ambiente giovane e ambizioso, cosa che mi ha dato grande motivazione: non vedo l’ora di cominciare e conoscere i nuovi compagni e lo staff, sono sicuro che ci divertiremo quest’anno.“

UFF. STAMPA STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY