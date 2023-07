UFFICIALE – Matteo Martini rinnova con Umana San Giobbe Chiusi

Umana San Giobbe Basket è lieta di comunicare il prolungamento del contratto con la guardia Matteo Martini. Nato a Livorno nel 1992, 195 cm per 92 kg, Martini è alla seconda stagione con la maglia dei Bulls. Ventisette presenze nel 2022/23 con medie di 7,56 punti in 25 minuti di utilizzo nel girone rosso della regular season (51% da 2, 37% da 3), divenuti poi 3,33 punti in 12,67 minuti nella fase playoff (49% da 3). Per la guardia labronica un’annata condizionata da un edema osseo alla caviglia, infortunio che lo ha tenuto ai box nella parte centrale del campionato (da gennaio a marzo) e che gli ha permesso di rientrare a pieno regime solo nella fase conclusiva della stagione, risultando comunque fondamentale per la conquista di un posto ai playoff.

“Sono molto contento del rinnovo con la San Giobbe – dichiara Martini. Questo è un progetto che mi è piaciuto fin dal primo giorno e restare a Chiusi è una scelta che va nella direzione della continuità. Sono carico e motivato per la prossima stagione, non vedo l’ora di iniziare”.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket