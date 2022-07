UFFICIALE – Matteo Piccoli è un giocatore della Vanoli Basket Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2022/2023, con possibile estensione alla stagione successiva, con l’atleta Matteo Piccoli.

Alto 195 centimetri, Matteo è nato a Varese il 2 aprile 1995 e gioca nel ruolo di ala.

Prodotto del settore giovanile della Robur et Fides, ha esordito in serie B nel 2013. Resta a Varese sino al 2015 per poi firmare per Chieti con la quale, nella stagione 2015/2016, fa il suo esordio in serie A2. Nei due anni teatini gioca 49 incontri a 3.9 punti, 2.1 rimbalzi e 1.9 assist di media.

Si trasferisce poi a Jesi, nel 2017/2018, dove disputa un’ottima stagione partendo dalla panchina, In 30 gare gioca 17.6 minuti di media contribuendo con 4.4 punti e 2.6 rimbalzi.

Questo, l’anno successivo, gli vale la chiamata dell’Assigeco Piacenza con la quale firma un biennale. Nella prima stagione, in 30 gare segna 4.7 punti con 2.5 rimbalzi in 15.9 minuti di utilizzo medio. Alza il suo minutaggio al secondo anno (21.8) mettendo a referto 4.9 punti, 3.6 rimbalzi e 1.2 assist.

Nel febbraio 2021 si sposta a Rieti, alla NPC. Con i laziali, in 10 partite di stagione regolare, segna 3.9 punti, cattura 1.9 rimbalzi e distribuisce 1.8 assist ai compagni.

L’ultima stagione, la sua migliore in serie A2, la disputa indossando la canotta della Cestistica San Severo divenendone capitano. Con la squadra pugliese disputa 38 partite tra campionato e Supercoppa giocando in media 23.7 minuti, mettendo a referto 5.3 punti, 3.8 rimbalzi, 2.4 assist e soprattutto 2.5 palle recuperate, miglior giocatore di tutto il campionato in questo fondamentale.



