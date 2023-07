UFFICIALE – Matteo Pollone indosserà la maglia di Treviglio

La Blu Basket 1971 comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Matteo Pollone, guardia/ala di 190 centimetri, nato il 27 settembre 1999 a Vercelli. Pollone è un atleta eclettico, con grandi abilità difensive e una particolare predisposizione al rimbalzo, dotato di un carattere combattivo e grintoso che ne fanno elemento prezioso all’interno del gruppo. Dopo sei campionati a Biella, tre dei quali chiusi al vertice della classifica delle premialità Fip per l’utilizzo dei giovani, si trasferisce a Pistoia. Con la formazione toscana conquista la promozione in A mettendo la propria importante firma. Matteo, figlio di genitori ex giocatori di pallacanestro, è fratello minore di Luca, tesserato con Forlì.

“Conosco benissimo Matteo – dice il d.s. Luca Infante – anche per aver condiviso con lui da giocatore l’epica stagione 2021/22 a Biella: ha dimostrato doti caratteriali molto solide, una determinazione sopra la media e uno spirito di gruppo eccezionale. Ha accettato senza esitare la nostra proposta con grande entusiasmo credendo nel progetto che stiamo costruendo. Ha appena terminato la stagione a Pistoia dove ha fatto parte di un progetto rivelatosi vincente nel quale il ragazzo ha dato il suo contributo. Ha proseguito anche nella crescita personale, incrementando il proprio bagaglio tecnico che metterà al servizio dei nostri colori e del piano di squadra nella prossima stagione”.

La carriera • Matteo Pollone approda nelle giovanili di Biella nel 2015 e già alla seconda stagione in rossoblù, a 17 anni, esordisce in A2, collezionando 6 presenze nel 2016/17 e 10 nel 2017/18. L’anno seguente entra costantemente nelle rotazioni della prima squadra e nel campionato 2019/20 arriva a 13′ di utilizzo medio sul parquet. Nel 2020/21, con coach Squarcina, viaggia a 24′ di media con 5,0 punti (43% da tre) e 3,9 rimbalzi. L’anno seguente, con Infante capitano e Andrea Zanchi allenatore, è protagonista (giocando 30′) del miracolo salvezza rossoblu senza passare dai playout: 8,5 punti e 5,7 rimbalzi. Nel campionato appena concluso, con la casacca di Pistoia, non mette piede in campo solo in due gare di seconda fase (tra cui la trasferta del PalaFacchetti) e chiude le sue 45 presenze (20′ sul parquet) con 4,6 punti, 2,7 rimbalzi e tanto lavoro oscuro, spesso determinante, per la conquista della promozione dei biancorossi. Pollone ha indossato l’azzurro della Nazionale 3×3.

Nella stagione 2023/24 Matteo Pollone vestirà i colori della Gruppo Mascio Blu Basket.

Nota • In sette stagioni complessive in A2, Matteo gioca 185 incontri (18’ di media in campo) con 4,1 punti, 2,9 rimbalzi, realizzando il 45% da due, il 30% da tre e il 63% ai liberi, con una valutazione media di 4,8.

