UFFICIALE – Matteo Schina è un nuovo giocatore di Torino

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare che l’atleta Matteo Schina, in prestito dalla Pallacanestro Trieste, farà parte del roster di coach Franco Ciani per la prossima stagione sportiva.

BIOGRAFIA – Playmaker classe 2001 di 181 cm, Matteo è cresciuto cestisticamente nel Settore Giovanile dell’Azzurra Basket Trieste, prima di passare alla Pallacanestro Trieste, con la quale esordisce anche tra i senior nel corso della stagione 2016/2017. Nelle successive due stagioni resta a Trieste e nel 2018/2019 esordisce in Serie A. Nella stagione 2019/2020, si trasferisce a Monfalcone in Serie B (12.6 punti di media), giocando però la Next Gen Cup con la maglia di Trieste (18.0 punti a partita). Nel 2020/2021, dopo aver iniziato la stagione sempre a Monfalcone, si trasferisce a Udine, per vestire la maglia dell’APU. Lo scorso anno, si trasferisce nella Capitale, per indossare la maglia dell’Eurobasket Roma, dove chiude la stagione con 5.6 punti a partita ed il 41% da tre punti.

Matteo Schina: “Sono felice di approdare in una piazza come Torino. Non vedo l’ora di arrivare in città per iniziare a lavorare con i nuovi compagni per raggiungere gli obbiettivi prefissati”.