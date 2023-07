UFFICIALE – Monferrato Basket firma Tommaso Fantoma

Novipiù Monferrato Basket è lieta di annunciare il tesseramento di Tommaso Fantoma per la stagione sportiva 2023/2024. Ala piccola di 197 cm, nato a Pontedera il 23 Ottobre 2003.

Cresciuto nelle fila dell’Azzurra Trieste, nella stagione 18/19 si trasferisce alla Pallacanestro Trieste per proseguire il suo percorso di formazione giovanile nelle selezioni Eccellenza della compagine triestina. Nella stagione 21/22 il suo esordio in prima squadra agli ordini di coach Franco Ciani dove raccoglie in totale 15 apparizioni tra Supercoppa e Serie A. Tommaso è uno dei prospetti più interessanti di tutto il panorama cestistico italiano, nel 2021 viene eletto MVP dell’IBSA All Star Game. La passata stagione ha giocato in prestito alla APU Udine raccogliendo 18 presenze giocando una media di 7.2 minuti e 2.6 punti in Serie A2. Ha fatto parte della spedizione azzurra Under 20 agli ordini di coach Alessandro Magro agli europei di Creta terminati domenica scorsa, 7 presenze e 6.9 punti di media.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Da friulano ho il grande piacere di presentare al pubblico di Casale Monferrato il triestino Tommaso Fantoma. Aggiungiamo alla rosa della squadra un altro giovane di grande prospettiva, reduce dagli europei under 20 appena conclusi, che porterà alla squadra energia ed entusiasmo”.

Tommaso Fantoma – Guardia/Ala Novipiù Monferrato Basket: “Sono molto contento di aver ricevuto questa proposta. Casale Monferrato è una grandissima opportunità. Con Udine è stata una stagione importante. Siamo andati avanti ai playoff ma nel finale non ho fatto tanti minuti. Poi è arrivata la Nazionale con l’Europeo Under 20 in Grecia: è stata una bellissima esperienza. Nel mentre ho ricevuto anche l’offerta della Novipiù. Essere cercato direttamente da coach Fabio Di Bella mi ha convinto ancora di più che questa fosse la realtà giusta. Ho bisogno di crescere, di giocare maggiormente per entrare in ritmo ed esprimere il mio valore. Non sarà un campionato facile. Giocheremo per la salvezza ma sono sicuro che potremo fare bene”.

UFF.STAMPA MONFERRATO BASKET