Novipiù Monferrato Basket comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con l’atleta Karl Markus Poom. La Società ringrazia il ragazzo per quanto fatto in queste due stagioni con la canotta rossoblu e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Uff stampa Novipiù Monferrato Basket