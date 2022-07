Altra conferma importante in casa Urania, Matteo Montano rinnova anche per la stagione 2022/23. Quarta annata in maglia rossoblu per il Principe dei Wildcats che è già pronto ad incantare di nuovo, con la sua classe, l’Allianz Cloud:

“Sono felicissimo di proseguire l’avventura con Urania, sono carico e molto motivato. Vogliamo cancellare le ombre della scorsa stagione, disputare un ottimo campionato ed esaltare i tifosi Wildcats a cui mando un grande saluto”

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO