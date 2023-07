UFFICIALE – Nardò ingaggia Matteo Ferrara

By

Il Toro ufficializza la firma di Matteo Ferrara, ala classe ’97 in uscita da Stella Azzurra.

Nardò Basket è lieta di comunicare la firma di Matteo Ferrara, ala classe 1997, 202cm per 98kg. Nonostante la giovane età, Ferrara vanta una discreta esperienza in Serie A2, avendo disputato cinque stagioni a Mantova e una a Roma con la Stella Azzurra.

Proprio nel corso dell’ultima stagione con Stella Azzurra, Ferrara ha messo a referto una media di 4 punti, 3 rimbalzi 1 assist, 1 palla recuperata e 1 stoppata a partita in 20 minuti d’impiego.

Per coach Di Carlo si tratta di una vecchia conoscenza risalente alla sua esperienza mantovana, in cui Ferrara ha trovato largo spazio soprattutto grazie al suo dinamismo e alla sua duttilità.

“Sono contentissimo di aver sposato il progetto Nardò ed è un piacere ritrovare coach Di Carlo, – afferma Matteo Ferrara – un allenatore che stimo molto. Tutte le figure del Club con cui ho parlato fino ad ora sono state gentilissime: non vedo l’ora di arrivare in città e iniziare questa nuova avventura in maglia granata”.

