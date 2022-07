UFFICIALE – Nardò rinnova per un anno con Andrea La Torre

By

Ufficiale la riconferma in granata dell’ala classe ’97 di Viterbo

L’HDL “Andrea Pasca” Nardò è lieta di annunciare la riconferma di Andrea La Torre, ala classe 1997, 204cm per 91kg.

Nella passata stagione regolare, 5 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 23 minuti d’impiego in media a partita. La riconferma del classe ’97 fornirà ai granata grande dinamismo, soprattutto nella metà campo difensiva, specialità della casa per Andrea La Torre.

“Sono felicissimo di prolungare la mia esperienza a Nardò, grato della fiducia riposta in me e che ha portato alla riconferma. Ho voglia di regalare ai tifosi una stagione migliore di quella passata, mettendo in campo mentalità e fame di vittoria”, dichiara Andrea La Torre.

Uff stampa Pall Nardò