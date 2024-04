UFFICIALE – Nicolò Virginio da Varese alla Juvi Cremona

La JuVi Ferraroni Cremona comunica di aver ingaggiato per questo finale di stagione la promettente ala forte Nicolò Virginio. Nato a Varese il 18 Marzo 2003, alto 206 centimetri, Nicolò proviene dalla Pallacanestro Varese.

“Sono molto felice di essere qui – le prime parole di Nicolò Virginio in oroamaranto. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e scendere in campo con loro. Voglio portare tanta energia e tornare a giocare minuti veri in un campionato e una città molto importanti”

Coach Luca Bechi: “Virginio si unirà a noi nella giornata di venerdì. Il nostro intendimento era avere un giocatore che alzasse il livello di energia della squadra. L’auspico è che si inserisca al più presto in modo da aiutarci per questo finale di stagione”.



Ufficio stampa Ju-Vi Ferraroni Cremona