UFFICIALE – Novipiù Monferrato annuncia il centro Seraphin Kadjividi

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiunto l’accordo con Seraphin Kadjividi Boussounka, centro camerunense di 213 cm, classe 2003 proveniente dal Pescara BK 2.0.

Seraphin Kadjividi nasce il 3 Aprile 2003 a Yagoua, nel nord del Camerun dove il fiume Logone segna il confine con il Ciad. Viene visionato nel celebre camp “Giants of Africa” riservato ai giovani talenti del continente africano ed entra a far parte della “Lena Basketball Academie”. Arriva in Italia nell’agosto del 2019 ingaggiato dalla Unibasket Lanciano dove si divide tra l’Under 18 d’Eccellenza Nazionale e la Serie C Gold. Le sue doti fisiche e atletiche gli permettono di essere impattante nel campionato nonostante la giovane età. Nell’estate 2022 prende parte all’IBSA NextGen con la canotta dell’Olimpia Milano nel prestigioso appuntamento annuale riservato agli Under 19. Le ottime prestazioni gli permettono di approdare in Serie B con la chiamata di Pescara Basket, disputando anche la prima parte di questa stagione con i delfini.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Seraphin è un pivot di 2 metri e 13 centimetri con caratteristiche fisiche uniche che non avevamo all’interno del nostro roster. Con questa operazione aumentiamo il tonnellaggio e l’atletismo della squadra con un giovane alla ricerca di affermazione. Ci tengo a ringraziare l”avvocato Riccardo Favero per la buona riuscita dell’operazione.”

Benvenuto in Monferrato Seraphino!

UFF.STAMPA NOVIPIU’ MONFERRATO