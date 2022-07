UFFICIALE – NPC Rieti affida a Ruben Zugno la regia

By

Prima novità in cabina di regia per la stagione 22/23! Un grandissimo benvenuto nel gruppo NPC al nostro nuovo playmaker Ruben Zugno

Le parole del nuovo acquisto: “Sono davvero felice di essere un giocatore della NPC. Rieti è una piazza storica del basket e sono elettrizzato e motivato per questa nuova avventura. Da avversario mi ha sempre colpito il calore del pubblico al palazzetto e sono sicuro che questa sarà la nostra arma in più durante la stagione. Il coach mi ha trasmesso molta carica e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e con i miei compagni di squadra e di conoscere i nostri tifosi.”