Altra giornata di presentazioni in casa NPC. Un grandissimo benvenuto a Lorenzo Tortù

Le parole del nuovo acquisto: “Sono molto contento di venire a Rieti. Conosco bene la società, l’allenatore e Marco Timperi e sono state pedine importanti per la mia scelta. Non vedo l’ora di scendere in campo e soprattutto conoscere i nostri tifosi, che saranno estremamente fondamentali per la stagione. Un saluto a tutti, ci vediamo presto!”

Uff.Stampa NPC Rieti