UFFICIALE – Npc Rieti annuncia Maurizio Tassone

By

La Kienergia NPC Rieti comunica di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con l’atleta Maurizio Tassone. Gurdia classe 1990, 192 cm per 92 Kg, ha iniziato questa stagione sportiva con la maglia della Kleb Ferrara mettendo insieme in 18 minuti di utilizzo medio a gara, 5 punti, 2 rimbalzi ed un assist con il 40% dal perimetro. Prodotto del settore giovanile del CUS Torino, Tassone, ha vestito tra le altre le maglie di Pavia, dal 2013 al 2015, della PMS Torino, e quella di Cantù. La passata stagione era a Molfetta in B, chiudendo con 10 punti e 3 assist a partita.

Queste le prime parole della sua nuova esperienza in maglia Rieti:”Sono felice e motivato di essere a Rieti, piazza storica della pallacanestro italiana. Darò il mio massimo contributo per portare a termine l’obiettivo stagionale.

Sarò a disposizione del Coach e dei miei compagni con la consapevolezza che stiamo per entrare nel periodo più caldo della stagione. Forza Npc!

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI