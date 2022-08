UFFICIALE – Npc Rieti ingaggia Darryl Tucker

Darryl Tucker è un nuovo giocatore della Npc Rieti

Npc Rieti è lieta di annunciare la firma dell’ala-pivot Durryl Tucker. Nativo di New York, classe 1995, Tucker è un prodotto della University of West Florida. Esordio in Europa in Danimarca con i danesi dell’Horsens IC con cui chiude la stagione 2018-2019 con 10.9 punti e 5 rimbalzi di media. Annata successiva nel campionato serbo dove in 19 partite colleziona 17 punti e 8.4 rimbalzi a partita, secondo miglior rimbalzista di tutto il campionato. La scorsa stagione ha militato nell’Avis Utilitas Rapla dove si è imposto a 14.5+8.2 nel campionato estone e 15.9 punti e 9.5 rimbalzi nella Paf Lettonian Estonian Basketball League.

Queste le prime parole di Tucker da nuovo giocatore di Rieti: “Sono molto contento della firma con Rieti. Pronto a dare il massimo e portare il club ai massimi livelli. Sono carico e non vedo l’ora di arrivare in Italia”.

Uff.Stampa NPC Rieti