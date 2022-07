UFFICIALE – NPC Rieti inserisce Paolo Rotondo sotto canestro

“Chili” ed esperienza sotto canestro per la NPC che presenta ufficialmente Paolo Rotondo.

Le parole del giocatore: “Innanzitutto voglio ringraziare l’allenatore e la società per aver scelto me. Per me è motivo di grande orgoglio essere stato scelto da una società di A2 e poter affrontare questo campionato. Competere con giocatori di livello superiore è sempre motivante.

Sarà un’annata in cui dovremo essere bravi a creare un’anima di gruppo compatta, aggressiva in difesa e corale in attacco, che ci permetta di affrontare gli avversari, a prescindere da chi essi siano, utilizzando questi due ingredienti a mio parere fondamentali.

La qualità che metteremo negli allenamenti quotidiani farà la differenza tra il fare un ottimo campionato e uno complicato.”

Uff.Stampa NPC Rieti