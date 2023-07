UFFICIALE – Nuova opportunità per Nicolò Dellosto, che firma con Chiusi

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la firma di Nicolò Dellosto. Ala piccola di 201 cm per 100 kg, nato a Trieste nel 2000, Dellosto inizia a giocare a pallacanestro nella sua città natale prima con l’Azzurra e poi con la Servonala Basket. Il nuovo acquisto biancorosso si fa subito notare ed è automatica la chiamata della Pallacanestro Reggiana nella quale completa il percorso giovanile e viene aggregato, senza mai debuttare in prima squadra, al roster di Serie A. Da Reggio il passaggio alla Fortitudo Bologna nella stagione 2019/20. Con la maglia della Effe arriva il debutto nella massima serie nazionale; Dellosto fa registrare 3 punti di media in 5 partite disputate nella prima annata bolognese. La successiva si divide in due parti: la prima di nuovo con la Fortitudo in Serie A, la seconda, da dicembre al termine del campionato, con la maglia di Ferrara in Serie A2. Con gli estensi 2,8 punti di media e 1,3 rimbalzi. Terminata l’esperienza con la Top Secret, il nuovo giocatore dei Bulls firma con Cento, ancora in A2. 3 punti e 2,6 rimbalzi di media ad allacciata di scarpe. Nel 2022/23 il ritorno in LBA con la GeVi Napoli. Sette minuti di media a partita con 1.8 punti ed il 40% da oltre l’arco.

Dellosto vanta esperienza anche nelle selezioni nazionali giovanili sia in Under16 che in Under18.

“Firmare con la San Giobbe era la scelta migliore per proseguire nel mio percorso di crescita – le dichiarazioni di Dellosto. Sono contento di questa opportunità e darò il massimo fin dal primo allenamento. Non sarà semplice, sono usciti i gironi e sono consapevole che ci aspetta una stagione tosta ma ci faremo trovare pronti. Ho parlato con il coach e siamo subito entrati in sintonia. Non vedo l’ora di iniziare”.

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket