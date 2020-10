UFFICIALE – Orlandina, nuovo rinforzo per coach Sodini: arriva Andrea Del Debbio

Orlandina Basket comunica di aver ingaggiato l’atleta Andrea Del Debbio. Il 21enne esterno toscano ha firmato un contratto annuale, valido fino al 30 giugno 2021.

Del Debbio, guardia di 195 cm, classe 1999, proviene da Lucca. Lo scorso anno per lui, da capitano della squadra toscana in Serie B, medie di 7.4 punti e 4.5 rimbalzi in 24’ sul parquet. 22 le gare giocate nel campionato di B da Andrea con Lucca, la squadra in cui si è formato ed è cresciuto. Nel 2018/19 una breve parentesi con Siena, dove aveva saggiato i parquet di Serie A2.

Adesso la nuova sfida che lo attende, in maglia Orlandina Basket.

I biancoazzurri comunicano inoltre di aver ceduto, per la stagione 2020/21, l’ala Uchenna Ani ad Avellino, formazione militante nel campionato di Serie B.

Uff Comunicazione | Orlandina Basket