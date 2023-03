UFFICIALE – Paolo Moretti nuovo coach della Juvi Cremona

La Ferraroni Ju.Vi Cremona basket 1952 rende noto di aver chiuso un accordo con il tecnico Paolo Moretti che subentrerà ad Alessandro Crotti sulla panchina della prima squadra militante nel campionato nazionale di serie A2 maschile di pallacanestro.

Il cinquantatreenne coach aretino dopo una carriera al top da giocatore ha mosso i primi passi da allenatore nelle giovanili della Virtus Siena per poi passare in piazze storiche ed importanti della pallacanestro italiana come Siena Varese e Pistoia dove nella sua lunga militanza si è guadagnato anche il premio Reverberi come miglior allenatore italiano.

Domani Moretti dirigerà il suo primo allenamento con i colori oro-amaranto.



Queste le sue prime parole da Juvino: “Sono molto contento dell’opportunità che mi ha dato la Juvi e sono altrettanto motivato per portare il mio contributo di energia positiva ed esperienza al fine di cambiare una stagione difficile, ma ancora aperta al risultato che il club stesso intende conseguire. Non vedo l’ora di iniziare la mia nuova avventura e di conoscere i giocatori, lo staff tecnico e societario.”

UFF.STAMPA JUVI CREMONA