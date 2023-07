UFFICIALE – Pianegonda firma con Monferrato Basket

Novipiù Monferrato Basket comunica di aver raggiunto un accordo con Tommy Pianegonda per la stagione sportiva 2023/2024, play/guardia di 186 cm, nato a Thiene il 24 Aprile 2002.

Tommy cresce cestisticamente nel Oxygen Bassano, nel 2018 passa alla Pallacanestro Trapani dove viene inserito nella selezione Under 18 e disputa un campionato di alto livello sfiorando le finali nazionali. La stagione 19/20 è aggregato alla prima squadra e debutta in Serie A2 collezionando 7 presenze. L’anno successivo entra stabilmente nelle rotazioni dei granata giocando 10.9 minuti di media con 2.8 punti. Kleb Ferrara decide di investire sul ragazzo facendogli firmare un biennale: dopo una prima parte di stagione con gli estensi passa in prestito a Empoli in Serie B per accumulare minutaggio, chiudendo la stagione con 10.2 punti di media. La scorsa stagione Pianegonda ha nuovamente cominciato con i colori di Ferrara, passando poi nel finale di stagione alla Juvi Cremona.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Siamo contenti di poter annunciare la firma di Tommy Pianegonda. Tommy ha grandi margini di crescita e nonostante la giovane età ha già tre anni di esperienza in in serie A2. L’ho sentito determinato e desideroso di cominciare questa nuova avventura”.

Tommy Pianegonda – Play/Guardia Novipiù Monferrato Basket: “Sono molto emozionato. Coach Di Bella mi ha dato buone vibes. Saremo una squadra giovane e servirà più energia e più cattiveria agonistica, tutte caratteristiche che cerco sempre di portare in campo, difendere forte e pressare. Non vedo l’ora sia il 16 agosto per cominciare questa nuova avventura”.

