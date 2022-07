UFFICIALE – Pistoia e Del Chiaro insieme fino al 2025

Il Pistoia Basket 2000 è lieto di comunicare di aver prolungato l’accordo in essere con l’atleta Angelo Del Chiaro. Il pivot versiliese, prodotto del Pistoia Basket Academy, ha firmato un contratto triennale, con gli obiettivi di continuare a crescere sotto la guida di coach Brienza e di ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’interno della squadra biancorossa.

Questo il commento dell’allenatore Nicola Brienza: «Sono contento di questa nuova conferma e del fatto che il percorso iniziato da Angelo in questo club tanti anni fa possa proseguire. È stato un giocatore importante del settore giovanile e adesso è un giocatore importante della prima squadra: la sua crescita durante l’anno è stata evidente e questo rinnovo rappresenta un tassello importante per la sua carriera. Sono convinto che possa migliorare ulteriormente, con la dedizione, la passione e l’energia che lo hanno sempre contraddistinto. In ultimo faccio ancora i complimenti al direttore sportivo Sambugaro per come ha gestito la trattativa».

Così Angelo Del Chiaro: «Sono felicissimo di restare a Pistoia, anche perché di fatto sono nato e cresciuto qua. Le aspettative per la prossima stagione sono tante, sia a livello individuale che collettivo: dovrò e dovremo lavorare tantissimo per realizzarle. Intanto le premesse sono ottime: è rimasto lo zoccolo duro della scorsa annata e questo è molto, molto, importante, perché non c’è da ricostruire una squadra e un’alchimia di gruppo da capo. Ai tifosi dico di venire fin da subito a sostenerci al PalaCarrara per lottare insieme a noi: sarà una bellissima annata e sono convinto che ci divertiremo».

Nato a Pietrasanta (Lucca) il 2 marzo 2001, centro di 208 cm per 104 kg, Angelo Del Chiaro entra nella famiglia biancorossa nel 2015. Considerato uno dei migliori talenti italiani della sua classe d’età, resta stabilmente nel giro delle selezioni giovanili azzurre nonostante debba fare i conti con alcuni infortuni che ne limitano l’utilizzo e la crescita. Nel 2018-19 esordisce in serie A, segue l’annata in doppio tesseramento con l’U18 biancorossa e Libertas Montale Basket (Serie C Gold). Dalla stagione successiva entra stabilmente in prima squadra, rendendosi protagonista di un biennio in crescendo (6 punti e 4 rimbalzi di media) e dimostrando di poter recitare un ruolo da protagonista in serie A2.

Alessandro Benigni

Responsabile Comunicazione

A.S. Pistoia Basket 2000