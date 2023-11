UFFICIALE – Raffaele Romano lascia Caserta e si trasferisce al Monferrato Basket

Novipiù Monferrato Basket comunica di avere raggiunto l’accordo per l’ingaggio, fino al termine della stagione con opzione di rinnovo per la prossima, di Raffaele Romano, ala di 198 cm, nato a Napoli il 14 agosto 2002.

Raffaele cresce cestisticamente nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma arrivando a debuttare in Serie B nella stagione 2018/19. Prosegue il suo percorso di crescita sempre in B alla Virtus Arechi Salerno, mentre la stagione 19/20 si divide tra la U20 NextGen di Brescia e la Serie C con la Virtus Brescia. Nel 2020/21 si trasferisce a Tortona in A2 e vince il Campionato di Serie C con Voghera. La stagione successiva fa il suo ritorno alla Virtus Arechi Salerno dove gioca in pianta stabile in Serie B, per passare poi nel 2022/2023 alla JuveCaserta, sempre in B, dove gioca una stagione importante con 7,3 punti e 4 rimbalzi di media a partita. La stagione corrente rinnova con JuveCaserta e inizia il campionato di B nazionale confermando le cifre della stagione precedente. In estate l’esperienza con la Nazionale U21 3×3 a Panevezys.

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: “Siamo felici di annunciare l’ingaggio di Raffaele Romano, è un under che ci darà un’iniezione di freschezza ed energia. Ho sentito il ragazzo deciso e motivato a cogliere l’occasione di poter giocare nel campionato di Serie A2, dopo aver dimostrato il suo valore nelle ultime stagioni in Serie B. Da martedì mattina si aggregherà alla squadra e sarà a disposizione di coach Di Bella.”

Raffaele Romano – Ala Novipiù Monferrato Basket: “Sono contentissimo che si sia concretizzata questa situazione con Monferrato Basket e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach di tutta la squadra. Quello della Novipiù è un progetto che mi affascina molto: una squadra con tanti giovani e giocatori più esperti nella quale spero di poter dare il mio contributo. In queste prime partite Monferrato ha dimostrato di avere nel carattere, nel dinamismo e nell’aggressività il suo punto di forza. Caratteristiche che sento mie e che metterò a disposizione ogni giorno. Ho un ottimo ricordo del Piemonte dove sono già stato in passato. Si riparte con un’avventura tutta da scrivere.”

