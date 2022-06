UFFICIALE – Ravenna saluta Denegri e Simioni

L’OraSì Ravenna saluta Davide Denegri e Alessandro Simioni dopo due stagioni da protagonisti con la canotta giallorossa.

Arrivati in Romagna nell’estate 2020 sono maturati prima sotto la guida tecnica di coach Cancellieri poi di coach Lotesoriere e dei rispettivi staff, fino ad affermarsi pienamente nella categoria.

In maglia OraSì Davide Denegri ha giocato 78 partite, segnato 798 punti con 26 minuti di media totali e percentuali in costante crescita.

Alessandro Simioni è arrivato a 77 partite, 689 punti, passando dai 22 ai 30 minuti di impiego medio sul parquet nell’ultimo anno.

Per entrambi si aprono nuovi orizzonti in due squadre di grande tradizione (Denegri alla Vanoli Cremona, Simioni a Treviso in A1) e Ravenna resterà una tappa importante del loro percorso, confermandosi piazza ideale per lo sviluppo tecnico dei giovani e rampa di lancio per i nuovi talenti della nostra pallacanestro.

La società ringrazia i due giocatori classe ’98 per l’impegno e la serietà con cui hanno vissuto questo biennio, entrando da subito nel cuore dei tifosi. A Davide e ad Alessandro va il nostro migliore augurio per il prosieguo della loro carriera professionale.

