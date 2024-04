UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti blinda coach Alessandro Rossi

Terminata da poco la Conferenza stampa di avvicinamento ai Playoff con la Proprietà e lo Staff Tecnico. La Conferenza che aveva l’obiettivo di avvicinarci ai Playoff, al via da Sabato 4 maggio alle ore 21:00, ha riservato una sorpresa e cioè l’annuncio del prolungamento del contratto per tre anni del Coach Alessandro Rossi e all’Assistant Coach Andrea Ruggieri oltre al prolungamento 1+1 del Preparatore Atletico Tommaso Rizzacasa. Queste le parole dei presenti al tavolo:

Roberto Pietropaoli: ”Va fatto un grande applauso allo staff, ai giocatori. Alessandro è stato strepitoso a far capire ai giocatori che prima veniva la Sebastiani e poi il singolo. Siamo la sorpresa del campionato, all’inizio del campionato ci mettevano tra il settimo e il nono posto. Abbiamo vinto al PalaDozza, abbiamo vinto ad Udine, siamo andati ben sopra le aspettative! Tutta la Città deve esserne consapevole, dobbiamo fare gruppo e vivere questo momento con grande entusiasmo! Abbiamo firmato un triennale con Alessandro Rossi e Andrea Ruggieri che saranno la nostra guida tecnica per le prossime tre stagioni. Abbiamo firmato anche per un altro anno più uno con Rizzacasa. Questi ragazzi sono davvero speciali e lo conferma il fatto che qualche sera fa Alessandro mi ha chiamato e mi ha confessato che una squadra di A1 lo aveva cercato. Lui però mi ha detto “voglio restare a Rieti e vincere qui”, questo da l’idea di che persona è Alessandro Rossi”.

Alessandro Rossi: “Si avvicina la fase più bella della stagione, ricordo da dove siamo partiti ormai 8 mesi fa, dovevamo essere una squadra fastidiosa che doveva riconfermare la categoria, siamo andati ben oltre le aspettative, ci siamo qualificati da terzi e giocheremo il primo turno con il fattore campo a favore. Ringrazio la Società per la fiducia e per avermi permesso di lavorare sempre in serenità e in efficienza. Sono felice di restare qui e continuare a crescere come allenatore e come uomo”.

Andrea Ruggieri: la convinzione raccolta giorno dopo giorno ci ha aiutato tanto, se mi avessero detto 8 mesi fa che saremmo arrivati terzi non ci avrei creduto ma la nostra stagione è stata ottima e ce lo siamo meritato.

Tommaso Rizzacasa: il bilancio è più che positivo, dal punto di vista fisico abbiamo attraversato un brutto periodo ma l’abbiamo superato insieme e ora siamo arrivati terzi.

UFF.STAMPA REAL SEBASTIANI RIETI