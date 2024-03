UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti e Alvise Sarto ancora insieme fino al 2025

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto dell’Atleta Alvise Sarto: l’ala del 2000 rinnova con la Sebastiani fino al 30 giugno 2025.

Una stagione, fin qui, da 9 punti di media con il 52% dall’arco e chissà cosa sarebbe successo se quell’infortunio non l’avesse fermato per quasi due mesi. Sarto è pronto a confermarsi come un giocatore di puro talento ed è pronto a farlo con la canotta amarantoceleste ancora indosso!

Le parole del veneto sul rinnovo: “Innanzitutto ringrazio la Proprietà e la Società per la fiducia che mi è stata data, come giocatore e come persona. Sono molto contento di restare qui a Rieti, in una Società ambiziosa e ben strutturata dove si può lavorare bene. Ci tengo a ringraziare, inoltre, il Coach, lo Staff Tecnico e quello Medico che mi hanno seguito nel mio percorso riabilitativo dopo l’infortunio, un periodo non facile per me. Super contento di essere un giocatore della Sebastiani per un altro anno”.

Area Comunicazione RSR