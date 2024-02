UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti e Lorenzo Piccin ancora insieme fino al 2026

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto dell’Atleta Lorenzo Piccin: la guardia classe 2002 sarà amarantoceleste fino al 30 giugno 2026.

Lollo è ormai sempre di più un “reatino acquisito”. In questi ultimi tre anni il ragazzo nativo di Conegliano ha dimostrato di poter avere una crescita costante che lo hanno portato, nonostante la giovane età, ad avere sempre un minutaggio importante in roster che tra Serie B e A2 hanno costantemente lottato per le prime posizioni della classifica. L’affetto nato tra il #13 e i tifosi della RSR è ormai cementato e la storia tra la Sebastiani e Lollo Piccin continua!

Le parole del giocatore sul rinnovo: “Ormai sono passati quasi 3 anni da quando sono arrivato a Rieti. Piano piano sta diventando sempre di più una seconda casa. Quando si è presentata la possibilità di rimanere anche per le prossime due stagioni, non ci ho pensato su un secondo, avevo già deciso! Sono molto felice e ringrazio la Società per la fiducia che continua a riporre in me! Ci vediamo presto al palazzetto per concludere questa annata al meglio, forza Sebastiani!

