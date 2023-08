UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti, per la A2 c’è Dustin Hogue

La Sebastiani piazza il colpo Dustin Hogue e completata il proprio Roster. L’Ala-Centro classe ‘92 chiude il mercato estivo della RSR e porta esperienza, fisicità e ulteriore talento alle pendici del Terminillo. Hogue prenderà la maglia #15.

Dustin nasce a Yankers nello stato di New York il 30 giugno 1992. Esordisce in NCAA con gli Iowa State Cyclones dove trascorre 2 stagioni con medie realizzative che superano la doppia cifra (12.4 PPP) accompagnate da una media di quasi 9 rimbalzi a partita. Nell’annata 15/16 approda per la prima volta in Europa, alla Nea Kiffisia, squadra di Serie A greca. Con i biancorossi sfiora la doppia doppia di media (12.8 PPP e 8.3 rimbalzi per partita). Da lì il trasferimento a Trento, con i bianconeri giocherà per tre campionati. Mai sotto gli 8 punti di media (con il picco di 11.1 PPP nel 2017/2018) e i 6 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Per due stagioni sfiora lo scudetto dovendosi arrendere solo alla Reyer nel 16/17 e all’Olimpia nel 17/18. L’anno dopo va in Russia alla Enisey Krasnojarsk dove mantiene per due stagioni la doppia cifra di punti realizzati (11.6 la prima e 12 la seconda). Poi, nel 21/22 la Romania, a Cluj prima dell’ultima stagione divisa tra Ucraina (alla SC Prometey) e di nuovo Grecia (alla Promitheas Patras). Grande esperienza e fisicità, Hogue ha giocato anche le competizioni Europee: EuroCup e Champions League, sempre con buone medie realizzative ben oltre la doppia cifra. Ora di nuovo l’Italia, per la prima volta in A2, con la Sebastiani!

Queste le prime parole del giocatore: “Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura nella Sebastiani e di tornare in Italia. Ho intenzione di trovare, fin da subito, il mio posto nella squadra e fare gruppo con gli allenatori, i miei compagni e la città. Ho fatto un’ottima chiacchierata con il coach e farò di tutto per fare la mia parte e per aiutare la squadra a progredire in questa stagione”.

