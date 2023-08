UFFICIALE – Riccardo Salvioni firma con la Luiss Roma

Un nuovo Studente-Atleta si unisce alla realtà della Luiss Basket per la prossima stagione di Serie A2. Riccardo Salvioni fa il suo ingresso all’interno della compagine dell’AS LUISS.

Nato a Genzano di Roma, il 28 gennaio 2004, proviene dalla Stella Azzurra Roma ed è uno dei giocatori più interessanti nel panorama cestistico italiano per la sua annata. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie A2, giocando diciotto partite.

“Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra e questa organizzazione – ha dichiarato Salvioni durante le sue prime ore da nuovo acquisto dell’AS LUISS – che mi dà la possibilità di coniugare un altissimo livello accademico con la pallacanestro di Serie A2. Sono molto fortunato di poter continuare a giocare in una città splendida come Roma, nella squadra che in questo momento è al livello più alto per la Capitale. Volevo ringraziare la società, lo staff tecnico, tutti i dirigenti che hanno reso possibile il mio arrivo. Non vedo l’ora di iniziare questo duplice percorso”.

Nonostante la sua giovane età, Salvioni ha già disputato un campionato di questo livello e dunque è un giocatore sul quale lo staff tecnico può fare affidamento sin da subito. Vanta nel suo palmares due scudetti di fila Under 19 e la partecipazione all’Europeo Under 18 a Smirne disputato la scorsa estate, in Turchia, dove il cammino si è interrotto ai quarti di finale contro i futuri campioni della Spagna.

Benvenuto Riccardo!

Uff stampa Luiss Roma