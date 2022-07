UFFICIALE – Rimini aggiunge Derek Ogbeide sotto canestro

RivieraBanca Basket Rimini comunica con grande entusiasmo che Derek Ogbeide, centro classe 1997 nato in Nigeria con cittadinanza canadese (206 cm x 113 kg), è un nuovo acquisto biancorosso!

Ogbeide sarà il primo extracomunitario a vestire la maglia riminese dopo ben 11 anni, questo è dunque un momento storico per la Società e per tutta la comunità del Basket Rimini.

Ogbeide cresce cestisticamente a livello giovanile presso la Pebblebrook High School di Mableton (Georgia, USA) e, successivamente, nei Georgia Bulldogs, squadra di cui veste i colori per tutti i 4 anni del college dal 2015 al 2019. In questo periodo Derek colleziona una media di 20’ in campo durante i quali segna 7 punti e cattura 6.2 rimbalzi.

Dopo essersi laureato, Derek decide di uscire dagli Stati Uniti per cominciare la sua esperienza cestistica europea. Il primo club presso cui si accasa è l’AEK Larnaca, formazione militante nella massima serie cipriota: qui Derek rimane per due stagioni e festeggia la vittoria di campionato e Coppa nazionale.

Dopo una brevissima parentesi all’Hapoel Eliat, squadra partecipante al campionato israeliano, con cui raggiunge la semifinale playoff scudetto al termine della stagione 2020-2021, Ogbeide firma con il PAOK Salonicco, storica società del campionato greco.

Qui Derek rimane fino a gennaio 2022 prima di trasferirsi al Konyaspor, squadra militante nella seconda divisione turca con cui chiude nel miglior modo possibile la stagione, ottenendo la promozione nel massimo campionato nazionale.

“Derek è un giocatore di energia, atletismo e dinamismo. – dice di lui Coach Mattia Ferrari – Ci è sembrato un bravo giocatore di pick’n’roll ed un ottimo bloccatore: tutte caratteristiche che cercavamo nel giocatore interno di cui avevamo bisogno. Inoltre, m’è piaciuta la sua esperienza europea che, seppur breve, è vincente perché a Cipro ha vinto campionato e coppa ed in Turchia ha appena vinto la seconda lega. Quando un giocatore viene da situazioni vincenti non casuali vuol dire che ha caratteristiche non solo tecniche, ma anche morali, che aiutano la squadra: questi sono aspetti da non sottovalutare.Ci sarà ovviamente un tempo fisiologico di adattamento al campionato italiano, questo vale anche per i giocatori più esperti perché ogni lega ha delle caratteristiche particolari. Il nostro primo obiettivo sarà quello di mettere Derek in una posizione di comfort il prima possibile così che lui possa essere produttivo.”

