UFFICIALE – Rimini punta in alto: ecco il colpo Jazz Johnson

I numeri di Jazz Johnson sono impressionanti: prima dell’avvento del Covid, va a referto in NCAA con 15,9 punti, 3,3 rimbalzi e 2,0 assist di media, oltre al 41,7% da tre punti. Queste performances non passano inosservate al basket italiano, in particolare a Cantù che nell’estate del 2020 lo ufficializza in Serie A1.Jazz è subito grande protagonista in Italia: con oltre 300 punti segnati è, infatti, il miglior marcatore di Cantù lungo tutta la stagione 2020-2021: nonostante la retrocessione della squadra, Johnson entra di diritto nel novero degli attaccanti più interessanti di tutto il panorama nazionale.Il cecchino nativo di Portland sbarca a Rimini dopo un’annata, quella appena trascorsa, a Pistoia in Serie A2: qui Johnson si rivela un vero e proprio leader dei toscani, tanto da condurli fino alla semifinale playoff persa solamente in Gara 5 contro la poi promossa Verona, viaggiando ad oltre 18 punti di media (45% da tre punti).