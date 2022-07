UFFICIALE – Si separano le strade di Luigi Sergio e Cantù

Pallacanestro Cantù comunica di aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto con l’atleta Luigi Sergio.

A Luigi Sergio, capitano dell’Acqua S.Bernardo prima del grave infortunio che lo ha tenuto ai box per tutta la seconda parte di stagione, il club desidera augurare un pronto rientro in campo e il meglio per la sua carriera. Al giocatore va un sentito ringraziamento da parte della società per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento dimostrati in questa annata da poco conclusa.

Il direttore tecnico Fabrizio Frates ha commentato: «In questo momento provo lo stesso dispiacere del giorno dell’infortunio di Luigi, che ha segnato la nostra stagione privandoci di un giocatore tatticamente fondamentale e di grande personalità. La sua silenziosa leadership è stata quotidianamente presente nel nostro gruppo, ma ora deve pensare a guarire definitivamente: facciamo il tifo per lui e contiamo di incontrarlo quanto prima sul campo».

