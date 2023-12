Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 comunica che Simone Rossi ha concluso il proprio percorso riabilitativo iniziato in estate con la squadra ducale dopo il rientro per l’infortunio al ginocchio e andrà a giocare a Nerviano, squadra militante in serie B regionale. La societa’ ringrazia Simone per l’apporto dato in allenamento in questi mesi e gli augura buona fortuna per la sua nuova avventura sportiva.

UFF.STAMPA NPV1955