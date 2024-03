By

La Dinamo Banco di Sardegna, preso atto della volontà del giocatore di misurarsi in una nuova sfida, comunica la rescissione consensuale del contratto con Stefano Gentile. A Stefano il ringraziamento per le sei stagioni vissute insieme, suggellate dai due trofei vinti che resteranno sempre nella storia biancoblu, e l’augurio per un prosieguo di carriera ricco di successi professionali e personali.

Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna