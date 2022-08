UFFICIALE – Stella Azzurra, rinnova capitan Lazar Nikolic

By

La Stella Azzurra Basketball Academy è lieta di annunciare la conferma di Lazar Nikolic come giocatore della Prima Squadra. Il Play serbo classe ’99 e Capitano della Stellazzurra conferma la sua permanenza nella squadra della capitale, pronto così ad affrontare un altro anno di Serie A2 da protagonista. Lazar si appresta a difendere per il nono anno i colori della Stella, ricordando la parentesi americana nei Colorado Buffaloes nella stagione 17/18.

Così il DG Julio Trovato ha voluto commentare il rinnovo di Nikolic: “Lazar è uno dei simboli di questa società: è un giocatore di talento che, ogni giorno, si allena duramente per ampliare il proprio bagaglio cestistico. Racchiude tutte le qualità a cui i giovani atleti della Stella Azzurra devono ambire e, in veste di capitano, dovrà sia guidare i compagni nel campionato di A2, sia rappresentare un punto di riferimento per tutto l’ambiente nerostellato“

Queste invece le parole di Lazar: “Sono molto felice di rimanere a Roma un altro anno, la Stella Azzurra è come una seconda casa per me. Mi aspetto una grande stagione da parte mia ma anche da tutti gli altri, con voglia di rifarci, dimostrare che ci siamo e che possiamo fare molto di più”

UFF. STAMPA STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY