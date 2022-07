UFFICIALE – Taflaj lascia Trapani

La Pallacanestro Trapani comunica che l’atleta Celis Taflaj ha esercitato la sua opzione di uscita dal contratto che lo avrebbe legato alla società del presidente Basciano per un’altra stagione.

A partire da oggi dunque il giocatore sarà libero di trovare sistemazione in qualsiasi altro club. In maglia granata il giocatore albanese ha disputato 25 partite rimanendo in campo per 18 minuti e facendo registrare 9 punti e 2 rimbalzi di media a partita.

La Pallacanestro Trapani rivolge a Celis Taflaj i migliori auguri per un prosieguo di carriera ricco di gioie e soddisfazioni.

Lo staff tecnico e dirigenziale della 2B Control Trapani si è prontamente attivato nella ricerca del sostituto migliore possibile.

Dario Gentile – Responsabile Comunicazione Pallacanestro Trapani