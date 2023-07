UFFICIALE – Tezenis Verona, accordo biennale con Giulio Gazzotti

Scaligera Basket annuncia di aver sottoscritto un accordo con l’atleta Giulio Gazzotti. Ala-pivot di 202 centimetri nato a Bologna il 23 settembre 1991, ha firmato con la società di Via Cristofoli un accordo biennale.

LA CARRIERA

Gazzotti muove i primi passi nella società San Mamolo a Bologna, prima di passare nel settore giovanile della Virtus dove conquista uno Scudetto Under 16, una Coppa Italia Under 16 e uno Scudetto Under 19, accompagnati dall’esordio in Serie A a 16 anni. Dopo le esperienze ad Ozzano, Latina, Lucca e Ferrara, nella stagione 2014/15 firma un contratto con la Vanoli Cremona chiudendo il campionato di Serie A con oltre 10 minuti di utilizzo a gara. Con una parentesi importante, per due stagioni a Pesaro, si conferma in Serie A prima di fare ritorno per il triennio successivo a Cremona sempre nella massima serie. Durante il suo terzo anno di permanenza alla Vanoli passa alla APU Udine in Serie A2, dove sotto la guida di coach Ramagli e del vice allenatore Bonacina trova più spazio (21.5 minuti di media, 5.8 punti e 5 rimbalzi); nel campionato 2020/21 è protagonista a Tortona e con le 31 presenze totali, contribuisce alla conquista della storica promozione della squadra piemontese nella massima serie.

Si trasferisce poi a Ravenna nella stagione 2021-22, dove mette insieme nei 23 minuti di media a gara, 5 punti e 6.4 rimbalzi, raggiungendo la semifinale playoff. Nell’ultimo anno è una parte fondamentale del roster di Forlì, con cui raggiunge la finale promozione; per lui 3.7 punti, 5.8 rimbalzi nei 25 minuti di media.

LE DICHIARAZIONI

Giulio Gazzotti (giocatore): “Verona è stata la squadra che, finito lo scorso campionato , mi ha cercato con grande convinzione. L’idea mi ha allettato fin da subito anche perchè ho già avuto modo di lavorare con coach Ramagli e coach Bonacina a Udine. Quando ho saputo di questa possibilità e valutato questo connubio di cose, ho accettato questa nuova sfida, che credo arrivi al momento giusto della mia carriera, con grande entusiasmo”.

Alessandro Frosini (General Manager): “Inseriamo nel roster un giocatore di ottima esperienza. Giulio sa rendersi utile sotto tanti aspetti del gioco in campo ma allo stesso tempo sa essere anche un importantissimo uomo squadra e spogliatoio. Nella sua carriera ha maturato lunghe esperienze sia in Serie A2 che in Serie A; questo inserimento ci permette di rafforzare il nostro reparto lunghi in attesa della firma di un lungo straniero”.

Alessandro Ramagli (allenatore): “Atleta esperto che quest’anno è stato la pietra angolare del sistema e dell’equilibrio a Forlì. Giocatore di squadra, controlla il gioco attraverso la capacità di fare tutte quelle piccole cose che servono per vincere. Lo troveremo per una rotazione difensiva, per un aiuto, per una palla toccata, per un rimbalzo, magari per un rimbalzo d’attacco e un canestro di rapina. E’ il classico giocatore che sa mettere a disposizione le proprie qualità a quello che la squadra chiede; anche lui è un giocatore maturo che ha vissuto esperienze importanti in questo campionato, vincendolo una volta a Tortona. Lo troviamo carico e desideroso di fare ancora meglio rispetto a quello che è accaduto lo scorso anno quando è stato un elemento fondamentale in una bellissima cavalcata fino ad un soffio dal sogno della promozione”.

UFF. STAMPA SCALIGERA BASKET VERONA