UFFICIALE – Torino affida la panchina a Matteo Boniciolli

La società Basket Torino è lieta di annunciare l’arrivo del nuovo allenatore

Matteo Boniciolli, che guiderà la squadra fino al 30 giugno 2026. Con una carriera illustre nel panorama

cestistico, Boniciolli porta con sé un bagaglio di successi ed esperienze che hanno le potenzialità di portare la squadra a nuove vette. Il 62enne triestino ha conquistato i cuori degli appassionati di basket con il suo approccio innovativo e la sua capacità di trarre il meglio dai suoi giocatori. Nel 2022 ha ricevuto il prestigioso trofeo LNP come miglior allenatore della Serie A2 Old Wild West, confermando il suo status di figura di spicco nel mondo della pallacanestro italiana.

“Il cambiamento è una costante inevitabile nel mondo dello sport e nella vita stessa,” afferma il Presidente David Avino. “Abbiamo l’occasione di abbracciare questo cambiamento come un’opportunità di

rinnovamento, di crescita e come stimolo per migliorare costantemente. Siamo fiduciosi che con l’arrivo di Matteo Boniciolli, non solo continueremo il nostro percorso di sviluppo, ma lo porteremo a nuovi livelli.”

Inoltre, sottolinea che “questo segna un passo importante nella nostra costante ricerca di eccellenza e

successo. La sua esperienza e le sue qualità di leadership saranno fondamentali per il proseguimento del

percorso avviato da Franco Ciani e per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.”

Matteo Boniciolli, a sua volta, esprime gratitudine e consapevolezza dell’arduo compito che lo

attende: “Ringrazio il Presidente Avino per la fiducia accordatami. Lavorare in una piazza così importante

come Torino è di per sé una sfida stimolante. Raccogliere il testimone da un grande professionista come

Franco Ciani rende questo incarico ancora più significativo. Siamo consapevoli che la Serie A2 è un torneo

impegnativo, ma lavoreremo incessantemente per arrivare preparati ai momenti cruciali. Ai tifosi torinesi e piemontesi, voglio dire che il vostro sostegno è fondamentale per noi. Unitevi a noi in questa nuova

avventura.”

Il traguardo di ingaggiare un allenatore di tale esperienza sottolinea l’impegno di Basket Torino verso

una crescita continua e ambiziosa. La squadra invita i tifosi a essere parte integrante di questo cammino,

affollando sempre più le tribune e sostenendo con entusiasmo i propri colori.

Ufficio Stampa Basket Torino