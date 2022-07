UFFICIALE – Torino, il primo americano è Ron Jackson

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare l’ingaggio di Ronald Jackson Jr., che entrerà a far parte del roster di coach Franco Ciani.

BIOGRAFIA – Ala grande classe 1997 di 203 cm, Ronald si è formato cestisticamente nell’università di North Carolina AT&T, chiudendo il suo anno da senior in doppia-doppia di media (15.0 punti e 10.0 rimbalzi). La scorsa stagione, il suo primo anno tra i professionisti, si divide tra Goettingen, in Germania, e Cordoba, in Argentina. Con la squadra argentina esordisce anche in Basketball Champions League Americas segnando 9.0 punti di media. La scorsa stagione si è trasferito nuovamente in Europa, per giocare con gli sloveni del Rogaska, chiudendo al quarto posto il campionato sloveno, segnando 13.2 punti e catturando 9.3 rimbalzi. Nel corso di questa estate è stato impegnato con la NBA Foundation, nel programma HBCU Fellowship, un programma che fornisce opportunità professionali nel basket per studenti universitari storicamente frequentati da studenti di colore.

Ronald Jackson Jr.: “Sono molto felice di arrivare in Italia e di rappresentare Torino. Non vedo l’ora di arrivare e giocare per un grande allenatore ed in un Club vincente. Non vedo l’ora di indossare la canotta gialloblu e divertirmi”

