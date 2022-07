UFFICIALE – Torino, Luca Vencato è un nuovo giocatore gialloblu

La Reale Mutua Basket Torino è felice di comunicare che Luca Vencato entrerà a far parte del roster di coach Franco Ciani per la stagione 2022/2023.

BIOGRAFIA – Playmaker di 194 cm classe 1995, Vencato cresce nel Settore Giovanile dell’Assigeco Casalpusterlengo, dove nel 2011/12 esordisce anche tra i senior. Vestirà la maglia di Casalpusterlengo fino alla fine della stagione 2015/2016 con i suoi numeri in costante crescita (5.2 punti e 2.0 assist nell’ultima stagione). Nelle tre stagioni successive si trasferisce a Mantova dove viaggia a 6.4 punti e 3.6 assist di media. Nel 2019 si trasferisce a Ferrara dove resta fino al termine della scorsa stagione (6.8 punti e 4.2 assist).

Luca Vencato: “Per prima cosa voglio ringraziare la società per la fiducia mostrata nei miei confronti sin da subito e che sono davvero contento, carico e motivato per questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare per conoscere i compagni, i tifosi e la città.”

