UFFICIALE – Tortona ingaggia Raffaele Romano

Bertram Yachts Derthona comunica di avere aggiunto al roster della prima squadra Raffaele Romano, nato a Napoli il 14 agosto 2002.

In carriera Romano vanta importanti esperienze, nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma, con la maglia della Virtus Arechi Salerno – disputando anche il campionato di Serie B Maschile – e alla Leonessa Brescia, formazione con cui ha preso parte alla Next Gen Cup nel 2019/20. La sua ultima canotta, all’inizio della stagione 2020/21, è quella della PSA Academy Sant’Antimo.

Il giocatore, arrivato in prestito dalla società ASD CA 75’ Basket Casalnuovo, cui vanno i ringraziamenti del Derthona per la collaborazione mostrata in questa occasione, ha già svolto i primi allenamenti sotto la guida di coach Marco Ramondino in preparazione dei prossimi impegni agonistici della squadra.

