UFFICIALE – Trapani, arriva Bogdan Milojevic da Sant’Antimo

La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta serbo di formazione italiana Bogdan Milojevic, ala-pivot di 201 cm e 91 kg proveniente dalla Geco PSA Sant’Antimo, squadra che milita nel campionato di Serie B Old Wild West girone D1.

L’atleta, ancora under, aumenterà le rotazioni a disposizione di coach Parente, si aggregherà alla squadra entro pochi giorni ed ha scelto il 33 come numero di maglia.

Queste le prime parole di Bogdan Milojevic dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del Presidente Pietro Basciano: “Sono molto contento di iniziare questa avventura. Nella vita di ogni giocatore è fondamentale confrontarsi con nuove sfide e questa per me lo è. Mi sento pronto per provare a cimentarmi con un nuovo campionato pieno di giocatori di talento. Metterò a disposizione del coach e della squadra tutto me stesso”.

Queste le parole dell’amministratore delegato Nicolò Basciano: “Stiamo attraversando un momento molto delicato e cercavamo un giocatore che potesse aumentare il livello di competitività del nostro roster. Quando si è presentata la possibilità di prendere Milojevic non ci abbiamo pensato due volte, sia per le sue caratteristiche fisiche e tecniche sia perché è un under. Bogdan ha già alle spalle tanta gavetta ed ha molta voglia di fare bene”.

LA SCHEDA

Nato l’8 agosto 1998 in Serbia, Bogdan è un giocatore duttile di 201 cm che, al netto della giovane età (è ancora un under), può già vantare un’importante curriculum in Serie B, in cui ha indossato le maglie di Montegranaro, Barcellona Pozzo di Gotto, Teramo (9.7 e 5 rimbalzi nel 2017-18), Chieti e Firenze dove, nella stagione 2019/20, è stato tra i miglior under del campionato chiudendo con 9 punti e 5.3 rimbalzi in 20 minuti di utilizzo.

Nel 2020/21 ha scelto Sant’Antimo dove, tra campionato e supercoppa, ha disputato 6 partite restando in campo 18 minuti di media e facendo registrare 8.2 punti (col 60% da 2) e 6 rimbalzi.

Uff. Comunicazione Pallacanestro Trapani