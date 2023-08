UFFICIALE – Trapani, che innesto! JD Notae giocherà con gli Shark

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con JD Notae, play/guardia americano di 188 cm e 86 kg, nativo dello stato della Georgia (USA).

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Vorrei dire per prima cosa che voglio ringraziare Dio per l’opportunità di poter giocare al gioco che amo, e per la possibilità di poter giocare per un team che crede nella mia capacità di aiutare la squadra a vincere: impegnarmi per vincere è il mio obiettivo principale. Vorrei dire grazie allo staff per aver voluto fortemente che io facessi parte di questa “famiglia”. Non vedo l’ora di vivere una grande stagione che spero possa essere indimenticabile. LETS ROCK TRAPANI”.

Daniele Parente, coach della Trapani Shark, ha così commentato: “Siamo veramente contenti che JD abbia accettato la nostra offerta pur avendone molte altre in Europa. E’ giovane ma vanta già molta esperienza sia al college che nella prima lega greca che è un campionato molto competitivo. In attacco può fare tutto, può attaccare il ferro o colpire da fuori ma la cosa che ci ha davvero impressionato è la sua attitudine difensiva. Può ricoprire tre ruoli e sono certo che con le sue doti atletiche potrà fare divertire il nostro pubblico”.

LA SCHEDA

Janaud “JD” Notae, nato il 27 ottobre 1998, è un giocatore di basket professionista che che ha concluso l’ultima stagione giocando per l’Aris Salonicco nella Greek Basket League.

Ha frequentato l’Università dell’Arkansas, dove ha giocato per i Razorbacks della Southeastern Conference (SEC). In precedenza, ha giocato per i Jacksonville Dolphins. Notae ha iniziato a giocare a calcio prima di passare al basket all’età di otto anni. Ha frequentato la Newton High School a Covington, in Georgia, dove ha giocato a basket con Ashton Hagans e Isaiah Miller. Notae è stato anche nominato “GACA 7A North Player of the Year”. Successivamente ha scelto di giocare per il Jacksonville College, respingendo offerte da Kennesaw State e North Carolina A&T.

La sua carriera europea ha avuto inizio il 18 agosto 2022, quando Notae ha firmato il suo primo contratto professionale con il club Aris Salonicco nella prima lega greca. In 23 partite di campionato, ha mantenuto una media di 15.3 punti, 3 rimbalzi, 2.7 assist e 1.8 recuperi, giocando circa 28 minuti a partita. Notae, nella sua ancora breve carriera professionistica, ha già dimostrato di essere un giocatore molto efficace e con enormi margini di crescita.

A JD Notae va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

