UFFICIALE – Trapani chiude il roster con l’americano Chris Horton

La Trapani Shark comunica di aver raggiunto un accordo con Chris Horton, centro americano di 203 cm e 102 kg, nativo di Decatur, Stato della Georgia (USA).

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Valerio Antonini: “Sono molto emozionato di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di arrivare, abbracciare i tifosi, conoscere lo staff e di cominciare ad allenarmi coi miei nuovi compagni di squadra. Metterò al servizio del gruppo le mie qualità e farò di tutto per rendere al meglio dando sempre il 100%. IO CI CREDO, E TU?”.

Daniele Parente, coach della Trapani Shark, ha così commentato: “Horton è l’ultimo tassello. È un giocatore con caratteristiche atletiche e fisiche che daranno un’altra dimensione alla nostra difesa e profondità al nostro attacco. Non è un giocatore egoista ed n più, ha già varie esperienze europee di alto livello. Tutto questo andrà inserito nei nostri equilibri di squadra che stiamo costruendo lavorando in palestra giorno dopo giorno”.

LA SCHEDA

Chris Horton è nato il 29 giugno 1994, è un giocatore di basket professionista americano che nell’ultima stagione ha giocato nel Lokomotiv Kuban.

Carriera universitaria

Horton è stato titolare per quattro anni degli Austin Peay Governors. Durante la sua stagione da matricola, Horton ha stabilito un record scolastico di stoppate in una stagione (100) e si è classificato sesto in Division I con 3,23 stoppate a partita a cui ha sommato 8,2 punti e 6,8 rimbalzi a partita ed è stato nominato “Matricola dell’anno” dell’Ohio Valley Conference. Da senior, ha segnato una media di 18,8 punti, 12,0 rimbalzi e 1,75 stoppate a partita e 25 doppia doppia ed è stato nominato prima squadra All-OVC. Horton è stato nominato MVP del torneo OVC 2016 dopo aver segnato 90 punti e ottenuto 57 rimbalzi durante la corsa dei Governors. Horton ha concluso la sua carriera universitaria come il quinto capocannoniere nella storia della scuola, il secondo rimbalzista ed il leader di tutti i tempi con 319 stoppate.

Carriera da professionista

Dopo essere stato deselezionato nel draft NBA 2016, Horton è stato nominato nel roster della Summer League dei Miami Heat. Dopo la sua prestazione nella Summer League, Horton è stato selezionato al quinto posto assoluto nel draft della NBA Development League 2016 da Grand Rapids Drive ed ha segnato con la loro maglia una media di 6,2 punti, 5,5 rimbalzi e 0,9 stoppate a partita in 49 partite.

Nella stagione 2017/18 Horton ha firmato con Alba Fehérvár dove ha segnato una media di 8,8 punti, 6,6 rimbalzi e 1,3 stoppate a partita in 39 partite della NB I/A e 9,6 punti, 6,9 rimbalzi e 1,8 stoppate in 12 partite della FIBA ​​Europe Cup.

Nella stagione 2018/19 Horton ha firmato con Kymi nella Greek Basket League. Horton ha concluso la stagione regolare come leader del campionato con 9,1 rimbalzi e 1,7 palle recuperate a partita, quinto in campionato con 13,6 punti a partita e terzo con 1,6 stoppate in 23 partite totali di cui 16 in quintetto.

Nel nel 2019/20 Horton ha firmato con Cholet Basket nella Prima Lega francese dove ha segnato una media di 17 punti, 9 rimbalzi e 1,7 assist.

Il 22 luglio 2021, Horton ha firmato con il Nanterre con cui è stato nominato nella prima squadra All-LNB Pro A della stagione 2021-22.

Il 28 luglio 2022 ha firmato con l’Hapoel Tel Aviv della Premier League israeliana dove ha registrato una media di 13 punti e 5.5 rimbalzi a partita

Nella passata stagione ha giocato con il Lokomotiv Kuban della VTB United League dove ha chiuso con una media di 11 punti, 6.2 rimbalzi e 2 assist.

A Chris Horton va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

UFF.STAMPA TRAPANI SHARK